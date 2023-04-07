Türkiye Filistin'e desteğini ilan etti! Kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile telefonda görüştü.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına, Mescid-i Aksa’nın kudsiyet ve statüsünün korunmasının her zaman Türkiye açısından çok önemli olduğunu ve Türkiye’nin her daim Filistin'in yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, gerginliğin azaltılması için Türkiye’nin ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu da yineledi.

Bakan Malki, Türkiye’nin desteği nedeniyle teşekkürlerini iletti.