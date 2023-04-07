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Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek

Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Millet İttifakı adına Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) ek bir protokol sunduklarını belirtti.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, YSK Başkanlığına geldi.

Ysk'ya ek protokol verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek, çıkışta yaptığı açıklamada, YSK başkanlığına daha önce 6 siyasi partinin Millet İttifakı adıyla seçime gireceklerine dair ittifak protokol sunduklarını, cumhurbaşkanı adaylarının ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu anımsattı.

Chp ve İyi parti kendi logolarıyla seçime girecek

Bugün, seçim ittifakı protokolüne ek bir protokolü YSK'ye sunduklarını belirten Erkek, "Bu protokol uyarınca da Millet İttifakı çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti kendi logolarıyla ve listeleriyle seçime katılacaklardır. Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA ve Gelecek Partisi de adaylarını Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden göstereceklerdir." dedi.

"Takdir DSP'nin"

Demokratik Sol Parti'nin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladığının belirtilmesi üzerine Erkek, "Takdir kendilerinin." ifadelerini kullandı.

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