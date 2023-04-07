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Fenerbahçe'den Jesus'a bomba teklif

Fenerbahçe'den Jesus'a bomba teklif

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorge Jesus'la devam etme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerden ayrılacağı gündeme getirilen Jesus, Ali Koç'la bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli teknik adama 2 yıllık yeni bir teklif yapıldı ve Jesus'ta bu teklife sıcak baktı.

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Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Jorge Jesus ile bir araya geldi ve sürpriz bir teklifte bulundu. Ajanspor'da yer alan habere göre, sarı-lacivertliler, başta Brezilya Milli Takımı olmak üzere birçok takımdan teklifler alan Portekizli çalıştırıcı ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Ali Koç'tan ters köşe

Geçtiğimiz hafta sahasında Beşiktaş'a mağlup olan ve maç sonrası teknik direktör Jorge Jesus ile yollar ayrılacak yönünde haberler çıkan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başkan Ali Koç deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı aldı.

Başkan Ali Koç, Jorge Jesus ile bir araya geldi. Deneyimli hoca ile 2 yıllık sözleşme üzerinde görüşme yapıldı. Jesus ise bu teklife sıcak baktı.

Jesus, olumlu bakıyor

Başkan Ali Koç, Jesus ile bir görüşme yaparak 2 sene daha sözleşmesini uzatmak istediklerini resmen hocaya iletti. Bu teklife olumlu yaklaşan Jesus, "Beni en çok üzen konu taraftarlarımızın takım futbolcularımıza gösterdikleri tepkilerdir. Benfica Kulübü'nü sırf bu yüzden bıraktım" dedi.

Jorge Jesus, "Belli bir kesim taraftarlarımız tepkiler göstererek takımımıza zarar vermeye başlamıştır. Bu konunun acilen çözülmesi gerekir. Aksi durumda burada durmam mümkün olamaz" şeklinde açıklama yaptı.

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