Bakan Karaismailoğlu: İnşaatı başlamış metroyu kapatmak hangi akla sığar

İBB'ye kapatılan metro inşaatları üzerinden tepki gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Büyük projeye karşı olur yapmazsınız anlarım ama inşaatı başlamış metroyu kapatmak hangi akla sığar. Yapacaklarını söylediler ama hareket yok" ifadelerini kullandı.

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Metro hattını İBB'den devralma sürecine ilişkin konuşan Karaismailoğlu "Biz bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyelerindeydi." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CNN Türk'te Göksu Öngören Özgür'ün sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Burası çok yoğun bir metro istasyonu olacak. İnşallah yarından itibaren İstanbullulara hizmet edecek. Sağlık Bakanlığı buraya bir hastane yapılacağını söylediğinde, biz de burası için bir master plan planladık. Kayaşehir toplu konut alanların yoğun olduğu bir yer. Hattımızın uzunluğu Bağcılardan gelen hatla beraber 6.2 kilometrelik bir hat olacak. Otogardan raylı sisteme binan bir vatandaşımız Kayaşehir'e ulaşacak. Bu hattın başlangıcı belediyelerde atıldı. AK Parti döneminde planlaması yapıldı. tünelleri kazıldı, yapımına başlanmıştı. Yerel seçimlerden sonra yeni belediyeye geçti. Ama maalesef seçimden sonra yeni gelen yönetim hastane yollarını yapmadı.

"Biz görevimizi yapıyoruz"

Biz bu hastane yollarını devralarak, 1 ay içerisinde karayolu bağlantılarını sağlayarak açılışını yaptık. Aynı şekilde yollarını yapmayanlar metrosunu da yapmadı. Mevcut İBB yönetimi ile iletişime geçtik ve 'Yapacak mısınız?' diye sorduk. Yapmayacaklarını yazılı beyanlarla ilettiler. Peşinden protokol yapılarak, burası bakanlığımıza devredildi. Beyanların hepsi yazılı. Hepsi bizim arşivimizde var. Hızlı bir şekilde buraya girdik. Burada yoğun bir nufüs var. 2 buçuk yıl içerisinde bitirdik. Hattımızın 4 istasyonu ve bağlantıları var. Marmaray'dan başlayan bir havalimanı hattımız var. İnşallah bunu da bitirerek, Beşiktaş'tan Şişli'ye kadar ulaşacak. Bu yıl içerisinde bu 31 km açtığımızda hem hastaneye erişim, hem de havalimanına kesintisiz erişim olacak. İnşallah bu hattıda bitireceğiz. İstanbul'daki yoğun trafiği çözmek için bu hatların yapılması lazım. Biz görevimizi yapıyoruz.

Mahmutbey metrosunun, Esenyurt'a kadar gitmesi lazımdı ama maalesef 2019 yerel seçimlerinden sonra bir şey yapılmadı. Mahmutbey'in arkasında Mecidiyeköy'e kadar uzanıyor. Bunlar planlanırken, şehrin yoğunluğuna göre seçiliyor. 10 metro dedikleri, metroların hepsinin ihalesi AK Parti döneminde yapılmış ve yapıma başlamış metrolar. Biz bu hattı devraldığımızda fiziki ilerleme yüzde 5 seviyelerindeydi. Anadolu'da bir hat için aynı girişimi yaptık, devretmemeyi tercih ettiler. Bakanlık verilen bütçeler ile bu metroları bitirip halka sunuyor. Belediyeye de bütçe veriliyor. Ortada bütçe de yok hizmet de yok. Kurumların görevi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak. Vatandaş bunun hesabını soracaktır.

"Başlanmış bir işi iptal etmek diye bir şey olamaz"

Kağıthane-Bomonti tünelleri var. günde 60 bin araç kullanıyor. Alternatif çözümlerle bunları yapmak gerekiyor. Bir tünel için harcayacağınız süre 2 yılı bulmaz. Dolmabahçe'den Levazım'a tünel başlanmış yarısı kazınmıştı. Şimdiye bitirilmesi gereken tünel duruyor. Kamu zararıdır bu. Maslak ve Levent'teki trafiğe çözüm bir yoldur bu. Biz sessiz sedasız bakanlık olarak 7 km'lik bir tünel yapımına başladık. Bittiğinde 35 bin aracın Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanacak bir projedir bu. Avrasya Tüneli'ni eleştiriyorlardı, 70 bin araç kullanıyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü 130 bin araç kullanıyor. Bu araç nereden geçecekti? Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne baskı yapacaktı. Yatırım yapmak lazım. bunlar yapılmasaydı, İstanbul ve Türkiye kilitlenecekti. İstanbul'da nerede sıkıntılı bir yer varsa oraya yatırım yapmak lazım. Raylı sistem metroların bitirilmesi lazım. Haritada gözüken çizgilerin hepsinin bitirilmesi lazım. İptal edilen hatları mevcut yönetime sormak lazım. Başlanmış bir işi iptal etmek diye bir şey olamaz. Büyük projeye karşı olur yapmazsınız anlarım ama inşaatı başlamış metroyu kapatmak hangi akla sığar. Yapacaklarını söylediler ama hareket yok. Kadıköy Kartal hattının devamı vardı, yerinde çalışma yok maalesef.

"Ankara-Sivas hattımızı bayramdan sonra açacağız"

400 km'lik bir yol planlıyor. Bakanlıktaki uzman arkadaşlar çalışıyor. Maliyet çalışması 8 milyar dolarlık bütçe gerekli olduğunu söylüyorlar. Devletimizin parası varsa klasik ihale yöntemiyle yapıp başlayabilirsiniz. 3 yılda bitirmek mi devlet ve milletin işine gelir, bitmeyen Bolu Dağı projesi mi? Burada 3 yılda biten bir proje var. İşletmeci bazı kesimlerde 7 yıl bazı finansal kesintisi var bu işin. Yılda 150 milyar dolarlık bakım maliyeti var buranın. 4 yıl kaldı burası tamamen devletin olacak. Ankara-Sivas hattımızı bayramın hemen ardından açacağız. Trenimiz mega projelerden bir tanesidir. Karayoluyla 6 saatti. İnşallah bu 2 saate düşecek. 400 km içerisinde 49 tane tünel.

"2053'e kadar 54 hızlı tren bağlantısı yapacağız"

8 ilimiz hızlı tren bağlantılı. 2053'e kadar 54 hızlı tren bağlantısı yapacağız. Karaman'dan Niğde'ye gidiyoruz. Mersin Yenice hattımızda çalışmalar devam ediyor. Şanlıurfa ve Mardin'e kadar devam edecek hattımız. Çok yoğun çalışıyoruz. Türkiye genelinde yapımı devam eden binlerce proje var. Türkiye 30-40 yıllık planlar yapar hale geldi. Halkalı Kapıkule hızlı tren inşaatı devam ediyor. Avrupa bağlantısını oradan yapacağız. Dünyada bu yatırımlarla tarih yeniden yazılıyor. İstihdam, turizm artıyor. 20 yıl önce ihracat 25 milyar dolardı, biz geçen ay 1 ayda kazandık. Biz 30 yıl sonra ne olacağını bugünden tahmin ediyoruz. Osmangazi Köprüsü'nden yazın bazen 80 bin araç geçiyor. Çanakkale Köprüsü kışın 8 bin yazın 10 bin arasıydı. İşletmenin görev süresi 12 yıl sonra bitiyor. Şu an ortalama 50 binlerde araç geçiyor. Diyarbakır'da Çevreyolu'nu açmıştık. Türkiye'ye yayılmış 5 bin şantiyemiz var. Tunceli'de Singeç Köprüsü var açılışına yetişemedik. Yapımı bitti, gitme imkanımız olmadı ama şu an kullanılıyor.