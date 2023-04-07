BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.243,22
HABER /  SEÇİM  /  2023 SEÇİMLERİ

Destici'den üstü kapalı MHP sitemi: Meclis'in yüzde 55-60'ını alabilirdik

Destici'den üstü kapalı MHP sitemi: Meclis'in yüzde 55-60'ını alabilirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştükten sonra açıklama yapan BBP lideri Mustafa Destici, seçime ayrı listelerle gireceklerini söyledi.

Abone ol

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Meclisin yüzde 55-60'ını çıkartabilirdik"

Milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunan MHP'ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Destici, "Bizim de tabi liste çalışmalarımızda temayül yoklamalarımız bitti. Mülakatlarımız da sona erdi. Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Seçimlere biliyorsunuz biz daha önce tek başımıza gireceğimiz noktasındaki düşüncemizi paylaşmıştım. Ben sadece şunu ifade etmiştim; 'Cumhur İttifakı'ndaki bütün partilerimiz ortak bir listeyle seçime giderlerse bu avantajlı olur. Diyelim ki bizim şu an 4 partimizin oyu yüzde 47-48, bununla biz çok rahat meclisin yüzde 55-60'ını çıkartabiliriz' diye bu düşüncemi daha önce sayın cumhurbaşkanımla da, televizyonlarla da paylaştım, söyledim. Ben bu düşüncedeydim. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı" dedi.

Dsp'nin Cumhur ittifakı'na katılmasını değerlendirdi

Demokratik Sol Parti'nin de (DSP) Cumhur İttifakı'na dahil olmasını değerlendiren Destici, "Onlara da 'hoşgeldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Türkiye'nin en köklü siyasi partilerinden bir tanesi. Merhum Bülent Ecevit Türkiye'de birkaç dönem başbakanlık yapmış, Kıbrıs Barış Harekatı döneminde başbakanlık yapmış kıymetli bir siyaset adamıydı. Onun geride bıraktığı partisinin bugün Cumhur İttifakı'nı destekliyor olması çok kıymetlidir. Devletin varlığının, ülkenin bütünlüğünün, milletin istikbalinin ve istiklalinin yanında olan sol seçmene de bir mesajdır diye düşünüyorum. Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var. Bununla ilgili düşüncelerimi, fikirlerimi paylaştım. Sayın cumhurbaşkanı da düşüncelerini, fikirlerini paylaştı. Fatih Erbakan ile de görüşeceğim. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum: Mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutun temeli atılacak
Murat Kurum: Mayıs ayı sonuna kadar 319 bin konutun temeli atılacak
Devlet Bahçeli: Önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız
Devlet Bahçeli: Önümüzdeki yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı yapacağız
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Mauro Icardi'ye PFDK şoku
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Mauro Icardi'ye PFDK şoku
Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz'den iddialara sert tepki
Çocuk istismarıyla suçlanan Sadullah Alagöz'den iddialara sert tepki
Fenerbahçe'den Jesus'a bomba teklif
Fenerbahçe'den Jesus'a bomba teklif
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Haftanın en çok kazandıran yatırım aracı borsa oldu
Dünyaya Filistin eleştirisi: Ölenler sarışın olmadığı ve katiller siyonist olduğu için
Dünyaya Filistin eleştirisi: Ölenler sarışın olmadığı ve katiller siyonist olduğu için
Türkiye Filistin'e desteğini ilan etti! Kritik temas
Türkiye Filistin'e desteğini ilan etti! Kritik temas
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
Millet İttifakı, YSK'ye ek protokol metni sundu! 4 parti CHP listelerinden seçime girecek
CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?
CHP İstanbul İl binası yakınında ateş açan şüpheliler yakalandı ifadelerinde ne dediler?