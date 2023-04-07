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Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Mauro Icardi'ye PFDK şoku

Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Mauro Icardi'ye PFDK şoku

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elendikten sonra sosyal medya hesabından yapmış olduğu "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." paylaşımından dolayı sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

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Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Icardi, kupadaki Başakşehir karşılaşmasının ardından, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." şeklinde paylaşım yapmıştı. Başarılı futbolcu, bu paylaşımı sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

İcardi ne paylaşmıştı?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 yenilerek elenmişti. Maçın ardından Galatasaray, sosyal medya hesaplarından maçın içinden pozisyonlar paylaşıp MHK Başkanı Lale Orta'yı istifaya davet etmişti. Mauro Icardi kulübün paylaşımını alıntılayıp, "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu." ifadelerini yazmıştı.

İşte Icardi için yapılan o açıklama;

TFF'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arjantinli golcünün sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle kurula sevk edildiği belirtildi. Icardi için yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI' nin aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında yer alan açıklaması suretiyle "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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