Cumhurbaşkanı Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alıyoruz

28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanesinin açılacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye genelinde 42 bin 500 sağlık personelinin alınacağını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etlik Şehir Hastanesi personeli ile bir araya geldiği iftar programında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bugün burada sağlık teşkilatımızın her kademesinde görev yapan arkadaşlarımızla bir aradayız. Yurt içi ve yurt dışında görev yapan sağlık personelimize selamlarımı gönderiyorum. Tüm sağlık çalışanlarımıza ülkemize sundukları hizmetler dolayısıyla teşekkür ediyorum.

"Salgında vatandaşımızı çaresiz bırakmadık"

Milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınından, dünyayla birlikte biz de olumsuz etkilendik. Salgın döneminde hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadık. Ekonomik bakımdan bizden zengin ülkelerde yaşanan vahim görüntüler ülkemizde yaşanmadı. Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaşın sonuçlarıyla mücadele etmek zorunda kaldık. Savaş kıvılcımının ülkemize sıçramasına izin vermedik. 3 ay gibi bir sürede Murat Dilmener ve Pakize Öz hastanesini gerçekleştirdik. Burada her türlü donanım var. Çalışmalarımızı Rusya Ukrayna arasında sürdürüyoruz. 6 şubat sabahı tarihimizin en kara günlerinden birisini yaşadık.

Şu anda aramızda can kayıplarını yaşayan kardeşlerimiz var. Bütün bunlara rağmen onlar mücadeleyi devam ettirdiler. Hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki kaybımızın içinde, 505 de sağlık personelimiz bulunuyor. Depremzedelerimizle birlikte görevli kamu personelimizin gösterdiği olağanüstü çabanın şahididir. Sağlık ordumuzla en ön safta yer aldık. 212 UMKE ve 112 acil sağlık aracımız yanında 16 bine yakın UMKE ve 112 acil sağlık personelimizle, insanımızın yanındaydık. Halen 7 bin 731 depremzedemiz yatarak tedavi görüyor. Şehir hastanelerimiz depremde yaralanan kardeşlerimizin tedavisinde kritik rol oynadılar. Kimi çevrelerin saldırılarına rağmen bu sağlık yatırımlarını ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz.

"28 nisan'da yeni şehir hastanemizi açacağız"

Deprem bölgesinde 7.5 milyon afetzede insanımıza kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. 122 bin 316 sağlık personelimiz depremzedelerimize hizmet vermektedir. 28 Nisan'da Kocaeli'nde yeni şehir hastanemizi açacağız. İnşa çalışmalarımıza iftira atanları milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Kimi insan iş yapar, kimisi de laf, dedikodu yapar. İstismar peşinde koşanlar bugüne kadar kaybetmiştir. Biz nasıl salgında rekor sürelerde hastaneleri devreye aldıysak, şimdi de söz verdiğimiz projeleri zamanında devreye alıp açacağız. Son düzenlemelerle sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesinden karşılıyoruz. Taban ödeme de tanımladık. Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasal düzenlemeleri hayata geçirdik.