Enis Berberoğlu ve Erdem Gül'e ceza verilmemesi kararı bozuldu

Yargıtay, MİT tırlarının durdurulması ile ilgili davada, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında "ceza verilmesine yer olmadığı", Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında ise "davanın düşürülmesi" yönünde yerel mahkeme kararını bozdu.

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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Adana ve Hatay'da Ocak 2014'te, silah taşındığı gerekçesiyle durdurulan MİT tırlarına ilişkin görüntülerin yayınlanması ile ilgili, "terör örgütü üyesi olmamakla birlikte örgüte yardım" iddiasıyla yargılandıkları davada ceza almayan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında verilen kararı bozdu. Yargıtay'ın 20 Aralık 2022'de kararı aldığı ancak 23 Mart 2023'te elektronik imzaların atıldığı ve metnin 31 Mart'ta Ulusal Yargı Bilişim Ağı'na yüklendiği öğrenildi.

Ceza verilmemişti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2019 yılında aldığı kararda Basın Kanunu uyarınca, dört aylık süre içinde açılmadığı gerekçesiyle Erdem Gül hakkındaki davanın düşmesine karar verdi. Enis Berberoğlu hakkında ise mahkeme, Berberoğlu'nun daha önce yargılanıp ceza aldığı değerlendirmesi ile ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

"Zulme şerbetliyim"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, bugün Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın kararını değerlendirdi. Berberoğlu, şunları kaydetti: "Yargıtay, seçim arifesinde yine beni unutmamış. Hiç şaşırmadım, çünkü Saray hakimlerinin ilk marifeti ve rezaleti bu değil. Yalnız bilsinler ki her zulme şerbetliyim; ülkeme hak, hukuk, adalet gelene kadar ödenecek her bedele razıyım. Haklıyım, o yüzden yine kazanacağım.

"Yargıtay'ı biraz ciddiyete davet ediyorum"

Yalnız Yargıtay'ı biraz ciddiyeti davet ediyorum. Aşağıya, herhalde siparişi yetiştirme telaşıyla aceleye getirdikleri kararın görselini koyuyorum. Yıllardır daimi müşterinizim, bir zahmet ismimi öğrenin artık; Enes değil Enis. Bir de dönemim 7. (1943-1946) değil, 27. (2018-23)."