THY uçağının motoru alev alınca pilotlar Kayseri'ye geri dönmek zorunda kaldı

Türk Hava Yolları'nın Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı büyük tehlike atlattı. Uçağın kalkışı sırasında gelen patlama sesinin ardından motorlardan birinde alev görüldü. Acil iniş kararı alan pilotlar güvenli bir şekilde Kayseri'ye geri döndü.Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) Kayseri- İstanbul seferini yapan yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı. Saat 18.15'te havalanan TK2015 sefer sayılı uçakta kalkıştan hemen sonra patlama sesi duyuldu.
KAYSERİ'YE ACİL İNİŞ YAPTI
Uçağın motorlarından birinde alev görülmesi üzerine pilotlar acil iniş kararı aldı. Kayseri'ye geri dönen uçak güvenli bir şekilde havalimanına inmeyi başardı.
Durumun nedeni henüz bilinmezken, THY'den de açıklama yapılmadı.