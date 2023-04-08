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İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! 8 gollü maçta coştu

İngiltere'de Ozan Tufan fırtınası! 8 gollü maçta coştu

İngiltere Championship'te Hull City, 8 golün atıldığı Sunderland müsabakasından 4-4'lük beraberlikle ayrıldı. Maçta 2 gol atan Ozan Tufan gecenin kahramanı oldu.

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İngiltere Championship'in 40. haftasında Sunderland ile Hull City karşı karşıya geldi. 8 golün çıktığı maç 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sunderland'ın gollerini 21'de Gelhardt, 22 ve 73 (P) Diallo  ve 81'de Clarke kaydetti. Hull City'nin golleri ise 11' ve 90+8 (P) Ozan Tufan, 25'te Allahyar Sayyadmanesh ve 66'da Slater'den geldi.

Bu sonucun ardından Sunderland puanını 55'e yükseltirken, Hull City 49 puana çıktı.

Öte yandan Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de galibiyet hasreti de 5 maça yükseldi.

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