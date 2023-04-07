Nureddin Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak, trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

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Türkiye’nin yerli otomobili Togg için 2018’de başlayan macerada sona gelindi. Türkiye'nin 60 yıllık hayali, yapılan özverili çalışmalar neticesinde nihayete erdi. Togg'da ilk teslimat geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teslimat sonrası yanına eşi Emine Erdoğan'ı da alarak yerli otomobille tur attı.

Daha sonra ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teslimat yapıldı.

Mustafa Varank makam aracı yapan ilk bakan oldu

Sürecin başından itibaren yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg’u makam aracı olarak kullanan ilk bakan olmuştu.

Nureddin Nebati, Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Togg'u makam aracı olarak kullanan bakanlardan birisi de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati oldu. Bakan Nureddin Nebati, yerli ve milli Togg'u teslim alarak İstanbul'da trafiğe çıktı. Nureddin Nebati, Togg'u kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim"

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Hepimizin ortak gururu, yerli ve milli Togg otomobilimizi bugün teslim alarak büyük bir heyecan ve keyifle trafikteki ilk sürüşümü gerçekleştirdim. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle yan yana inşa ederken her alanda insanımızın tüm hayallerini birer birer gerçekleştirmeye aralıksız devam edeceğiz.

Makam aracının plakasını kullandı

Bakan Nebati'nin paylaşımında sürüş esnasında çekilen fotoğraflar yer alırken, aracın makam araçlarında kullanılan kırmızı plakalı olması dikkati çekti.