Meteoroloji uyardı! Çok fena geliyor... Pazartesi tüm Türkiye'de etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayımladı. Nisan ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları artmaya devam ederken yapılan son değerlendirmelere göre 10 Nisan 2023 Pazartesi günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışların tüm Türkiye'de etkili olması bekleniyor. Öte yandan bugün yağış beklenen yerler uyarıldı ve Bitlis, Siirt, Şırnak, Van ve Hakkari'de beklenen şiddetli rüzgar için "sarı" alarm verildi. İşte yurt genelinde hava durumu...Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece aratacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Meteoroloji'nin 5 günlük haritasına göre Pazartesi günü sağanak yağış ülke genelinde etkili olacak.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 17°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Göller Yöresi ile Mersin ve Adana çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
K.MARAŞ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde Niğde çevreleri ile Kayseri'nin güney ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz, Amasya, Tokat ve Ordu çevreleri ile Samsun'un iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan, Muş ve Iğdır çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
IĞDIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu