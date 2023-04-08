DSP fena karıştı! 3 genel başkan yardımcısı birden istifa etti! Şok suçlamalar...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini ve seçimlere AK Parti listelerinden gireceklerini açıklaması partiyi karıştırdı. Genel başkan yardımcıları Onur İste, Selçuk Karakülçe ve Dilara Tambova istifa etti.

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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini ve milletvekili seçimlerine AK Parti listelerinden katılacaklarını açıklamasının ardından partide üst üste istifalar geldi. Genel başkan yardımcıları Onur İste, Selçuk Karakülçe ve Dilara Tambova görevlerinden istifa etti. Aksakal’ın ittifak kararını Parti Meclisi’ne getirmeden aldığı ve istifaların bunun üzerine geldiği belirtiliyor.

İste: Ben hep olduğum yerdeyim...

Onur İste sosyal medya hesabından istifasını duyurarak; “Sevgili dostlarım, ben hep olduğum yerdeyim. Bunun gereği olarak, bugün itibariyle, şimdiye kadar gururla yürüttüğüm DSP genel başkan yardımcılığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Saygısını ve sevgisini esirgemeyen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

5 dönemdir gururla sürdürdüğüm...

DSP Kadın Politikaları ve İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dilara Tambova da “Partimizin! Bugün içinde bulunduğu durum nedeniyle; benim açımdan, doğrultu tutarlılığı taşımayacağı inancımdan dolayı; yaklaşık 5 dönemdir, büyük bir gurur ve özveriyle sürdürmüş olduğum DSP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden, istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Karakülçe de istifasını duyurdu

Serdar Karakülçe de sosyal medya hesabından "Yıllardır her kademesine emek verdiğim partimin ilk defa bir kurulundan istifa ederek ayrılma kararı almak mevcut şartlarda zorunluluk olmuştur. Bugün itibariyle DSP genel başkan yardımcılığı görevinden istifa etmiş bulunmaktayım" paylaşımıyla istifasını duyurdu.