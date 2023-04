AK Parti bombaları! Arınç ve Gökçek isimleri listede! Eski Bakanlar göreve 73 isim listede yok

14 Mayıs seçimlerine giderken K Parti milletvekili aday listesine son eklini vermeye çalışıyor. AK Parti'de en az 3 dönem milletvekilliği yapmış 73 isim tekrar aday gösterilmiyor. Bülent Arınç ve Melih Gökçek'in oğulları aday listesine girdi. AK Parti daha önceki dönem bakanlık yapmış isimleri de milletvekili listesine koydu. İşte AK parti Milletvekili listesiyle ilgili flaş kulis haberleri...

Abone ol

14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon AK Parti milletvekili listeleri üzerindeki çalışmalarında sona yaklaştı. AK Parti'de büyük revizyon kapıda. Listelerde büyük oranda yenilenmeye giden AK Parti'de en az 3 dönem vekillik yapmış 73 isim yer almayacak. Mevcut kabinedeki bakanlar, AK Parti'den birinci sıradan aday olacaklar. Geçmiş dönemde bakanlık yapmış isimlerin de liste başlarında yer alacağı belirtildi.

Listelerin teslimi için yarın son gün

Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK'ya alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kâğıt ortamında teslim etme süresi (9 Nisan 2023) yarın 17.00'de sona erecek.

AK Parti listelerinde eski bakan sürprizi

Cumhurbaşkanı Erdoğan listelerde yazar, entelektüel gibi sürpriz isimlerin de yer alacağını belirtmişti. İl ve belediye başkanlarının yer alacağı AK Partide yeni yüzler de aday olarak gösterilecek. Yeni yüzlerin yanı sıra tecrübeli isimlerin de yer alacağı Faruk Çelik Artvin, Lütfi Elvan Mersin, Nihat Zeybekçi Denizli, Ömer Çelik Adana, Abdülhamit Gül Gaziantep'ten aday olacak.

Babalarının oğulları listelerde...

MHP kurucu lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş Ankara'dan ve TBMM esi Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç Manisa'dan aday olacak. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'in de Ankara'dan listeye girdiği iddia ediliyor.

3 Genel Başkan nereden aday?

Seçimlere 3 parti AK Parti listelerinden girecek. HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun iste Batman'dan aday gösterilmesi bekleniyor. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Fatih Erbakan ile DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın nereden aday gösterilecekleri ise henüz belli olmadı.

Hangi Bakan nereden aday gösterilecek?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara'dan...

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş İstanbul'dan...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri'den

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye'den

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa'dan

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'dan

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'dan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Samsun'dan

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer İzmirden

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan İzmir'den aday olacak.