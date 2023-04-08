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CHP o etiketlerden kopya çekti! Market rafları Kılıçdaroğlu etiketleriyle doldu: Bu fiyatlar düşecek

CHP o etiketlerden kopya çekti! Market rafları Kılıçdaroğlu etiketleriyle doldu: Bu fiyatlar düşecek

Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğraflarının bulunduğu etiketlerin market raflarına yapıştırılmasıyla ilgili soruşturma açılıp, o etiketleri hazırlayan tasarımcı gözaltına alınınca CHP hemen kampanyayı kopyaladı. CHP teşkilatları üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı bulunan "Bay Kemal gelecek, bu fiyatlar düşecek" etiketlerini market raflarında fiyat etiketlerinin yanı başına yapıştırmaya başladı.

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Üzerinde Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı ‘Erdoğan Sayesinde' etiketleri viral olmuştu. Kısa süre içinde market raflarında ve diğer mağazalardaki ürünlerde rastlanılan etiketler Türkiye'deki hayat pahalılığını işaret etmişti.

Etiketleri tasarlayan Mahir Akkoyun'un gözaltına alınıp serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da bu kez Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafının yer aldığı etiketler market raflarında görülmeye başlandı.

Gıda ve temizlik ürünleri reyonlarına iliştirilen etiketlerde “Sana söz! Bay Kemal gelecek bu fiyatlar düşecek' ibaresi yer aldı.

CHP gençlik örgütleri etiketlerin yer aldığı görselleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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