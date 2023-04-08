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HABER /  POLİTİKA

MHP'de liste istifa getirdi! 2. sıradan adaylığı reddedip istifa etti

MHP'de liste istifa getirdi! 2. sıradan adaylığı reddedip istifa etti

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine giderken MHP milletvekili aday listlerini YSK'ya teslim eden ilk parti oldu. MHP Karabük milletvekili adayı Murat Karagül, ikinci sıradan aday gösterilmesine tepki göstererek adaylıktan istifa ettiğini açıkladı.

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14 Malıs seçimleri öncesinde partilerin milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmeleri için son gün 9 Nisan Pazar olarak açıklanmıştı. Ancak MHP son günü beklemeden, milletvekili aday listelerini YSK'ya teslim eden ilk parti oldu. Ancak açıklanan liste istifa getirdi. 

Karabük'te de MHP'nin ikinci sıra milletvekili adayı olarak açıklanan Murat Karagül, adaylığından çekilerek istifa etti. Dilekçesini İl Başkanlığına sunan Karagül'ün istifası kabul edildi. Karagül'ün istifa gerekçesinin ikinci sıradan aday gösterilmesi olduğu öğrenildi.

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