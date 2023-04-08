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Ahmet Hakan'a ne oldu böyle! 'Kelleci niye serbest abi niye serbest!'

Ahmet Hakan'a ne oldu böyle! 'Kelleci niye serbest abi niye serbest!'

BATMAN'da sokak röportajında muhalefeti, "Biz Hizbullah'ız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz" diyen İsmail Cevher Kasımoğlu'nun serbest bırakılmasına günler sonra tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın itiraz ederken kullandığı argüman ise "Ahmet Hakan'a noldu böyle!" dedirtti.

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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz" diyerek tehditler savuran İsmail Cevher Kasımoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına günler sonra tepki gösterdi. Ahmet Hakan'ın "iktidar karşıtı kabul edilemez yaklaşım hemen tutuklanırken" diye yaptığı kıyaslama dikkat çekti. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Kelleci niye serbest abi niye serbest

Batman’da ortaya çıkan ve 'Kelle keseceğim' diye höyküren bir adam vardı.
Bu adamı gözaltına alıp serbest bıraktılar.
İktidar karşıtı herhangi bir kabul edilemez yaklaşım, anında tutuklamayla sonuçlanırken...
'Kelle keseceğim' diyen adamın serbest bırakılması, adalete olan güveni sarsıyor" ifadesini kullandı.

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