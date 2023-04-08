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HÜDA PAR, YSK’ya dilekçeyi verdi! Seçime katılmıyor AK Parti listelerinden girecek

HÜDA PAR, YSK’ya dilekçeyi verdi! Seçime katılmıyor AK Parti listelerinden girecek

Cumhur İttifakı'na destek veren ve seçime AK Parti listelerinden gireceğini açıklayan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR), Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) dilekçesini verdi. HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Batman'dan AK Parti birinci sıra milletvekili adayı oluyor...

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14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için siyasi partilerin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini, 9 Nisan'a kadar YSK'ya teslim etmeleri gerekiyor. İttifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi içinse bugün saat 14.00'te YSK'da kura çekilecek.

AA’nın haberine göre, AK Parti ile yapılan görüşmelerin ardından Cumhur İttifakı'na destek veren ve milletvekili seçimine AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR, kura öncesi YSK'ye başvurarak seçime kendi amblemiyle girmeyeceğini bildirdi.

AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi (BBP) ve Yeniden Refah Partisi'nin "Cumhur İttifakı" adıyla seçime girmesine ilişkin protokol 24 Mart'ta YSK'ye sunulmuştu. İttifaka mensup 4 parti kendi logosuyla seçime girecek.

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