Benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim var mı? 8 Nisan güncel akaryakıt fiyatları

Milyonlarca araç sahibi tarafından sıklıkla takip edilen akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Son olarak LPG otogaz'ın litre fiyatına gelen 2 lira 12 kuruşluk dev indirimin ardından gözler benzin ve motorin fiyatlarına çevrilmişti. İndirim beklenen benzine doların 19 TL'yi aşması ve PEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararı sonrası zammı da beraberinde getirdi. Peki Benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim var mı? İşte güncel akaryakıt fiyatları..

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Akaryakıt fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanma ile birlikte değişkenlik göstermeye devam ediyor. Vatandaşın cebini oldukça etkileyen akaryakıt fiyatları yakından takip edilirken son olarak LPG otogaz fiyatlarına 2 lira 12 kuruşluk indirimin ardından petrol ihraç eden OPEC+ ülkeleri, petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak için Mayıs ayından itibaren günlük petrol üretimini 1,66 milyon varil azaltma kararı alması benzin fiyatlarına zammı da beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz gece benzinin litre fiyatı 5 Nisan Çarşamba günü itibariyle 1 lira 12 kuruş zamlandı. Benzine gelen bu zam haberinin ardından araç sahipleri internette 'güncel akaryakıt fiyatları'nı daha sık araştırmaya başladı. Peki 8 Nisan 2023 benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim var mı? İşte 8 Nisan güncel akaryakıt fiyatları...

Benzin ve motorin fiyatlarına zam veya indirim var mı?

Hafta içerisinde LPG'ye gelen 2 lira 12 kuruş indirim ve benzine yapılan 1 lira 12 kuruş zam pompaya yansırken motorin ile ilgili herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmamaktadır. Benzine yapılan zamdan sonra İstanbul, Ankara ve İzmir’de de güncel fiyatlar değişti. İstanbul’da 21.35’e yükselen fiyatlar, Ankara’da da 21,75, İzmir’de 21,73 oldu.

8 Nisan İstanbul güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,31 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,38 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9.98 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,44 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10.30 TL

8 Nisan Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Ankara benzinin litre fiyatı; 21,75 TL

Ankara motorin litre fiyatı; 20,84 TL

Ankara LPG litre fiyatı; 9.91 TL

8 Nisan İzmir güncel akaryakıt fiyatları

İzmir benzinin litre fiyatı; 21,73 TL

İzmir motorin litre fiyatı; 20,92 TL

İzmir LPG litre fiyatı; 9.97 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.