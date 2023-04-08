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Bayburt'ta yakınlarına iftara giden uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti

Bayburt'ta yakınlarına iftara giden uzman çavuş ve ailesi hayatını kaybetti

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda, Uzman Çavuş Mikail Akbudak'ın (29) kullandığı otomobil, kar ve sağanak nedeniyle nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Feci kazada Akbudak ile yanında bulunan eşi Büşra (28) ve kızı Gökçen Akbudak (3) hayatını kaybetti.

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Kaza, akşam saatlerinde Bayburt- Gümüşhane kara yolu Akşar köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Trabzon'da jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Mikail Akbudak'ın (29) kullandığı 61 TV 577 plakalı otomobil kar ve tipi dolayısıyla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araçtan ağır yaralı olarak jandarma ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Mikail Akbudak ile eşi Büşra (28) ve 3 yaşındaki kızları Gökçen Akbudak kaldırıldıkları Bayburt Devlet Hastanesinde hayatlarını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş Mikail Akbudak’ın Bayburt’un Rüştü köyünden olduğu ve eşinin Oruçbeyli köyünde bulunan ailesinin yanına iftar için gittikleri öğrenildi.

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