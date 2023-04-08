İsrail'de araçla yayaların arasına daldı silahla ateş açtı! Ölü ve yaralılar var

İsrail polisi, yakınlarda bulunan bir polis memurunun olay yerine geldiğinde çok sayıda yaralı ve yürüyüş yolunun yakınında devrilmiş bir araç bulduğu bilgisini paylaşarak, silah çekmeye çalışan sürücüyü etkisiz hale getirdiğini açıkladı.