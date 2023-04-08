İsrail'de araçla yayaların arasına daldı silahla ateş açtı! Ölü ve yaralılar var
İSRAİL'in başkenti Tel Aviv'de bir araç yürüyüş yolundaki yayaların arasına daldı. Bu sırada araçtan etrafa ateş eden saldırgan, polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi.
İsrail'in başkenti Tel Aviv'den saldırı haberi geldi. Kent merkezindeki sahil yolunda bir kişi, etrafa ateş açıp, aracıyla yürüyüş yolundaki yayaların arasına daldı.
İsrail polisi, yakınlarda bulunan bir polis memurunun olay yerine geldiğinde çok sayıda yaralı ve yürüyüş yolunun yakınında devrilmiş bir araç bulduğu bilgisini paylaşarak, silah çekmeye çalışan sürücüyü etkisiz hale getirdiğini açıkladı.
Sosyal medyada, İsrail polisinin yol kenarında devrilmiş bir araca doğru ateş açtığı görüntüler de paylaşıldı.
1 ölü 6 yaralı
Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, en az 6 kişi yaralandı. İsrail basınındaki haberlere göre, hayatını kaybeden kişinin İtalyan bir turist olduğu aktarıldı.