Usta oyuncu Rana Cabbar yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk haber
78 yaşındaki usta oyuncu Rana Cabbar'dan sevenlerine kötü haber. Rahatsızlık geçirdiği öğrenilen Rana Cabbar yoğun bakıma kaldırıldı. Usta oyuncu Rana Cabbar'ın sağlık durumu nasıl? Rana Cabbar kimdir? Geçen yıl Haziran ayında Rana Cabbar, genç sevgilisiyle görüntülenmesiyle gündeme gelmişti.
Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre, Zerrin Tekindor ve Selçuk Yöntem'in paylaştığı Aşk- Memnu dizisindeki "Süleyman Efendi" rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Rana Cabbar, hastaneye kaldırıldı.
Oyuncu Metin Yıldız yoğun bakımda tedavisi süren 78 yaşındaki Rana Cabbar'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.
Rana Cabbar kimdir?
Rana Cabbar, 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ankara Sanat Tiyatrosu’nun kuruluş çalışmalarında bulunan Rana Cabbar, 1964 yılında Güner Sümer'in yönettiği “Ayak Bacak Fabrikası” adlı tiyatro oyunuyla sanat hayatına başladı.