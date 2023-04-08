Usta oyuncu Rana Cabbar yoğun bakıma kaldırıldı! Sağlık durumuyla ilgili ilk haber

Yıldız, "Çok değerli büyük oyuncu Rana Cabbar hastalanıyor. Yoğun bakıma kaldırılıyor. Doktoruyla görüştüm. Sağlık durumu kötü değil. İlgiye, sevgiye ihtiyacı var" diyerek usta oyuncu için dileklerini belirtti.