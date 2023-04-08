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İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar’da

İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası Afyonkarahisar’da

11-16 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar Çiğiltepe ve Mustafa Abi Spor Salonunda İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası düzenlenecek.

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Afyonkarahisar’da düzenlenecek şampiyona ile birlikte 11-22 Temmuz 2023 tarihlerinde Karabük ilinde yapılacak olan Avrupa şampiyonası için A Milli takım kadrosuna sporcu seçilecek.

İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası’nın final müsabakaları ise Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Afyonkarahisar’da düzenlenecek olan şampiyonaya ilişkin konuşan Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Allah’ın izni ile Afyonkarahisarımız spor kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çiğiltepe ve Tınaztepe Spor Salonlarında düzenlenecek olan İşitme Engelliler Voleybol Türkiye Şampiyonası’na erkek ve kadın takımları katılacak. Yoğun bir katılımın olacağı şampiyonada A Milli takıma da sporcu seçilecek. İnşallah sporun kardeşlik içinde geçtiği bir müsabaka olur. Şimdiden katılacak olan bütün takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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