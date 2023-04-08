Gizli belgeler bir bir sızıyor... Bu kez ABD'nin Çin ve Orta Doğu planları yayınlandı

ABD’nin Ukrayna savaşıyla ilgili gizli planlarının ardından Çin ve Orta Doğu’yla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızması, Pentagon’da alarm seviyesini yükseltti. ABD basını sızıntıyı Batılı istihbarat örgütleri için bir “kabus” olarak niteledi.

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ABD'de gizli belgelerin ve savaş planlarının sızmasıyla patlak veren endişe büyüyor. ABD'nin Ukrayna savaşıyla ilgili gizli belgelerinin sosyal medyaya sızdığı ortaya çıkmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Rusya’ya karşı Ukrayna ordusunu güçlendirmeyi amaçlayan ABD ve NATO'nun gizli savaş planlarının Twitter ve Telegram'a sızdırılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

Ukrayna’ya yönelik silah sevkiyatı ayrıntılarının ve Ukrayna ordusuna ait fotoğrafların sızmasının ABD istihbaratı açısından “çok ciddi bir veri ihlali” olduğu belirtilirken yeni biz sızıntı haberi endişeleri artırdı.

Bu kez Çin ve Orta Doğu belgeleri sızdı

ABD'nin bu defa da Çin ve Orta Doğu'yla ilgili gizli belgeleri sosyal medyada yayınlandı.

Yeni sızan belgelerde ABD'nin Ukrayna savaşını analiz ettiği haritalar, ABD'nin Orta Doğu ve Çin'e dair analizleri ve küresel terör tehdidi çalışmaları yer alıyor.

"Arkasında Rusya var"

Haberlere göre, Ukrayna'da savaşın kilit bölgesi Bahmut'un yanı sıra farklı bölgelerdeki ABD planlarını yansıtan yeni belgeler Pentagon'da alarm seviyesini yükseltti.

Ukraynalı yetkililer, sızıntının arkasında muhtemelen Rusya'nın olduğunu savundu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Mykhailo Podolyak belgelerin Rus dezenformasyon operasyonunun bir parçası gibi göründüğünü söyledi.

Reuters’e konuşan ABD’li yetkililer de belgelerin Rus ordusunun Ukrayna'daki kayıplarını düşük gösterecek şekilde değiştirildiğine dikkat çekti.

ABD basını da durumun Batılı istihbarat örgütleri için bir “kabus” olduğu yorumunu yaptı.