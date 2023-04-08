Yurtta hava durumu nasıl olacak?

Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde yağış bekleniyor.

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Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aydın, Muğla, Denizli, Mersin, Adana, Niğde, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artarak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 19

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri hafif yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 11

Erzurum: Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 18