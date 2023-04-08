1 milyon 600 bin depremzede oy kullanamayacak! Göç ettikleri yerde dönmezlerse...

KANRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından yıkılan şehirleri terk edip başka illere göç eden 1,6 milyon kişi seçmen kaydını şu anda yaşadığı şehirlere aldırmadı. Bu kişiler 14 Mayıs'ta terk ettikleri şehirlerine dönmezlerse oy kullanamayacak.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen büyük depremlerin ardından milyonlarca kişi evsiz kalmıştı. Depremzedelerin göç ettikleri kentlerde oy kullanmaları için kayıtlarını da değiştirmeleri gerekiyordu. Oy verme yeri değişiklikleri 2 Nisan Pazar günü sona erdi.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre deprem nedeniyle göç etmek durumunda kalan seçmenlerin kaçının bulundukları illerde oy kullanabileceği netleşti.

338 bin kişi seçmen kaydını taşıdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kayıtlarına göre, deprem sonrası bölgeden göç eden 2 milyon seçmenin 338 bini seçmen kaydını bulunduğu kente taşıdı. Bu durumda, seçmen kaydını taşımamış 1 milyon 662 bin depremzede seçim günü seçmen kaydının bulunduğu yere dönmezse oy kullanamayacak.