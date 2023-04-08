Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor'a 4-3 yenildikten sonra Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olarak kupaya veda eden Trabzonspor, Süper Lig'in 28.haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın peş peşe istifaları sonrası toparlanamayan bordo-mavililer kritik maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Süper Lig'in 28.haftasında ligde kötü bir süreçten geçen Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın istifaları sonrası bir türlü toparlanamayan bordo-mavililer zorlu deplasmanda kazanarak kötü gidaşata dur demek istiyor. Kritik mücadeleye saatler kala futbol severler internette Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırmaya devam ediyor. Peki Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Kasımpaşa Trabzonspor maçı bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde...

Kasımpaşa Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Burak Şeker yönetecek.

Kasımpaşa-Trabzonspor muhtemel 11'ler:

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Donk, Djilobodji, Yasin, Eysseric, Aytaç, Mustafa, Hajradinovic, Chouiar, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin (Bartra), Denswil, Eren, Siopis, Hamsik (Bakasetas), Visca, Abdülkadir Markovic, Gomez

Kasımpaşa ile Trabzonspor 28. randevuda

Kasımpaşa, Trabzonspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 27 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar 6 defa sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 13 kez galip gelen taraf oldu. 8 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa’nın 33 golüne, Trabzonspor 47 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak 10 Ekim 2022 tarihinde sezonun 9. haftasında Trabzon’da karşılaşırken, mücadelede gol sesi çıkmadı.

Öte yandan Kasımpaşa’da sakatlığı bulunan Sadık Çiftpınar’ın haricinde Trabzonspor karşısında eksik oyuncu bulunmuyor.

Paşa'nın iç saha karnesi

İstanbul temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 14 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 de beraberlik aldı. Topladığı 29 puanın 18’ini iç sahada kazanan Paşa, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, kalesinde 26 gole engel olamadı.

Kasımpaşa’da 4 futbolcu sınırda

Kasımpaşa’da 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Haris Hajradinovic, Mortadha Ben Ouanes, Fode Koita ve Stephane Bahoken ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular, Trabzonspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 29. haftada deplasmanda Adana Demirspor ile oynanacak maçta cezalı duruma düşecek.

Kemal Özdeş'in 3. dönemindeki ilk maçı

Kasımpaşa’da Selçuk İnan’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Kemal Özdeş getirilmişti. Özdeş, Trabzonspor mücadelesiyle lacivert-beyazlıların başında 3. dönemindeki ilk maçına çıkacak. Tecrübeli teknik adam, Kasımpaşa’yla Trabzonspor’a 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda Özdeş’in 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

Hajradinovic, bu sezon beklentilerin altında kaldı

Lacivert-beyazlı formayla Süper Lig’de 143. maçına çıkacak olan Bosna-Hersekli futbolcu Haris Hajradinovic, bu müsabakalarda 14 gol, 23 asist katkısı sağladı. Hajradinovic, 5 sezonunda maç sayısı olarak diğer sezonlara göre en formsuz dönemini geçiriyor. Bu sezon Süper Lig’de 24 mücadelede asist katkısı sağlayamadı.

Hedeflerinden bir bir uzaklaştı

Şampiyon olarak kapattığı sezonun ardından 2022-2023 sezonuna Süper Kupa ile başlayan Trabzonspor, ilerleyen süreçte ise hedeflerinden bir bir uzaklaştı. Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuyla başladığı Avrupa macerasında önce UEFA Avrupa Ligi'ne ve ardından da UEFA Konferans Ligi'ne geriledi, daha sonra ise Avrupa'ya veda etti.

Spor Toto Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 19 puan gerisinde kalan bordo-mavililerin, sezonun telafisi olarak gördüğü Ziraat Türkiye Kupası macerası da MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenilerek son buldu.

Deplasman maçlarında kırılmalar yaşadı

Karadeniz ekibi; Spor Toto Süper Lig, Avrupa kupaları ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı deplasman maçlarında büyük kırılmalar yaşadı. Bu sezon 19 deplasman maçında biri hükmen olmak üzere 5 maç kazandı. Ligde ise dış sahadaki 12 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti. Deplasmanda 14 puanı hanesine yazdırırken, 22 puan da kaybetti. Karadeniz ekibi, ligden çekilen Gaziantep FK maçında hanesine 3 puan yazdırırken, söz konusu mücadele öncesi deplasmanda oynadığı 6 maçı ise kazanamadı. Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kalan Trabzonspor, Karagümrük’e 4-1, Corendon Alanyaspor’a 5-0, Hatayspor’a ve Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu.

Kötü gidişi durdurmak istiyor

Bordo-mavililer, Kasımpaşa deplasmanında kötü gidişatını durdurmayı hedefliyor. Yaşanan, teknik adam değişikliklerinin ardından Futbolcu İzleme Komitesi Koordinatörü Teknik Direktör İhsan Derelioğlu yönetiminde Kasımpaşa karşısına çıkacak olan Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı müsabakayı kazanmak istiyor. Yaşanan sancılı süreç nedeniyle tamamen sahaya odaklanan Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim kurulu saha sonuçlarını bir an önce toparlayacak hamleleri hayata geçirmeye çalışıyor. Teknik adam konusunda görüşmelerini sürdüren Karadeniz ekibinde Sergen Yalçın ve diğer alternatif isimler de değerlendiriliyor.

Takım yine İhsan Derelioğlu’na emanet

2020-2021 sezonunda Eddie Newton’un ayrılmasından sonra Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynanan Alanyaspor maçına takımı İhsan Derelioğlu hazırlamış ve bordo-mavililer sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmış. Bu karşılaşma sonrası Derelioğlu, takımı Abdullah Avcı’ya teslim etmişti.