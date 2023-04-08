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Meteoroloji uyardı: Eskişehir'de zirai don bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Eskişehir'de zirai don bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de buzlanma ve zirai don olacağı konusunda uyarıda bulundu.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Eskişehir’de buzlanma ve zirai don olacağı tahmin ediliyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadiseleri görülebileceği kaydedildi.

Hava sıcaklığının 5-7 derece artması beklenirken, rüzgârın ise kuzeyli, zaman zaman güney ve doğulu yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren iç kesimlerde yer yer hafif zirai don beklenmesinden dolayı muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarı yapıldı.

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