Bağ-Kur’lu için müjdeli haber! 1800 prim günü indirimi geliyor kimler yararlanacak?

Bağ-Kur pirimi ödeyerek emekli olma hayali kuran milyonlarca esnaf ve çiftçiye sevindirici haber geldi. Emekli olabilmek için 9 bin gün pirim ödemek zorunda olan Mağ-Kurlular artık daha az tam da bin 800 gün daha az pirim ödeyerek hem de daha erken yaşta emekli olabilecekler. Bağ-Kurluya erken emeklilik düzenlemesiyle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den flaş açıklamalar geldi. Bağ-Kur'da emekli olmak için gereken prim günü kaça düşüyor? İşte cevabı...

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SGK ve Emekli Sandığı'nda insanlar 7 bin 200 günde emekli olabilirken, esnaf ve çiftçilerin faydalandığı Bağ-Kur'da emekli olmak için en az 9 bin gün pirim ödeme şartı var. Bu da hem daha fazla pirim ödemeyi hem de daha geç emekli olmayı beraberinde getiriyor. Bağ-Kur'luların eşitlik talepleri nihayet Ankara'da karşılık buldu. Bağ_Kur'da emeklilik için gerekli olan 9 bin gün prim yatırma şartında indirime gidiliyor. Düzenleme Meclis'ten geçerse Bağ-Kurlular 9 bin gün değil tam bin 800 gün daha az prim ödeyerek emekli olma hakkı elde edecekler. Yani Bağ-Kur'da emeklilik için 7 bin 200 gün şartı yeterli olacak.

Bağ-Kur emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartında yeni düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışma yaptıklarını ve bir kriter uygulanacağını açıkladı.

Bakan Bilgin ATO Başkanı ile görüştü

Bağ-Kur'luların emekliliği ile alakalı önemli bir gelişme oldu. Buna göre Bağ-Kur'luların emekliliği için gereken 9 bin prim günü şartı esnetiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile görüştü. Bakan Bilgin, konuya dair çalışma yaptıklarını aktardı.

Bakan Bilgin: Çalışma yapılıyor

ATO Başkanı Gürsel Baran, Bakan Bilgin'den emeklilik için gerekli olan 9000 prim gün sayısının düşürülmesini istedi. Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Bilgin bu talebi olumlu karşıladı. Aktarılan bilgilere göre, Bakan Bilgin, iş verenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını ifade etti.

ATO, esnaflara müjdeyi paylaştı

ATO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada "ATO Başkanı Baran'ın talebini olumlu karşılayan Bakan Bilgin de, işverenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde oldukları müjdesini paylaştı." ifadeleri yer aldı.

İstihdam sayısına göre kriter

Edinilen bilgilere göre, Bakan Bilgin Bağ-Kur'luların tamamının aynı şekilde değerlendirilmeyebileceğini vurgulayarak, istihdam sayısına göre bir kriter belirlenebileceğini söyledi.

SSK ve Bağ-Kurlular arasındaki fark ne

SSK'da 7 bin 200 prim günü ile kadınlar 58 yaşını, erkekler de 60 yaşını doldurduğunda emekli olabiliyor ancak bu durum Bağ-Kur'lularda farklı oluyor. Bağ-Kur'lular kadınlarda 58 yaş, erkeklerde 60 yaş ve 9000 prim günü koşulları sağlanması halinde emeklilik hakkı elde edebiliyor.