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Avukat Eren Keskin ve Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!

Avukat Eren Keskin ve Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!

TAKSİM'deki Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis engel oldu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin ile birlikte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Taksim'deki Galatasaray Meydanı'nda açıklama yapmak isteyen Cumartesi Anneleri'ne polis engel oldu. İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Başkanı Eren Keskin ile birlikte çok sayıda kişi, Cumartesi Anneleri Taksim 941’inci hafta açıklamasını yapamadan gözaltına alındı.  ı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Eren Keskin, "Gözaltına alınıyoruz" dedi. Eren Keskin'in, Cumartesi Anneleri Taksim 941’inci hafta açıklaması sırasında yapılan gözaltılar arasında olduğu açıklandı. 

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