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Bu nasıl ceza böyle! Eşini ve 2 kızını öldüren cani, mahkemede tahrik indirimi aldı

Bu nasıl ceza böyle! Eşini ve 2 kızını öldüren cani, mahkemede tahrik indirimi aldı

ERZURUM'un Yakutiye ilçesinde yaklaşık 2.5 yıl önce, boşandığı eşi ve iki kızını öldürmekten yargılanan sanığın müebbet ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilirken mahkemenin sanığa verdiği ceza pes dedirtti. 3 cana kıyan sanığa 'tahrik indirimi' uygulandı...

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6 Aralık 2020 tarihinde Yakutiye ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nde meydana gelen olayda boşandığı eşi Gülçin Karabıyık (50) ile kızları Cansu Arslan (17) ve Burçin Arslan’ı silahla vurduktan sonra intihar etmek isteyen ve kaçan Raci Aslan, polis tarafından yakalanarak tutuklamıştı.

Raci Arslan hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada eski eşini öldürmekten müebbet, kızları Burçin ve Cansu Arslan'ı öldürmekten ise 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

"Eşim silaha doğru koştu..."

Son duruşmada pişman olduğunu belirten sanık Arslan, şunları söyledi:

Eşimden ayrılmıştım ama evlilik birliğimiz devam ediyordu. Kahvaltı sırasında evdeki kirliliği sorduğumda, eşim ve kızlarım tarafından tehdit edildim. Ellerinde bıçakla saldırmaya başladılar. Evde silah vardı. Eşim silaha doğru koştu ama o almadan ben aldım. O anda kızlar odalarına kaçmışlardı ve ben de silahla vurdum.

Zehirlemeye çalıştılar iddiası

Kızlar da sürekli evden kaçıyorlardı. Kızlar, anneleri ile beni iki kere zehirlemeye çalıştılar. Hayatımdan bıkmıştım.

Utandığımdan bazı şeylerin üzerini kapatmaya çalışıyordum. Şerefimi beş paralık ettiler. Suçum günahım yoktu, sadece evin kirlenmesini söyledim. Olaydan sonra da kendimi kaybettim. Nereye gittiğimi ve ne yaptığımı bilmiyorum” dedi.

Mahkeme kararı Yargıtay'a gitti

İfadelerin ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanığa 'tahrik indirimi' uygulayan heyet, Raci Arslan'ı kızlarını öldürmekten 48 yıl, eski eşini öldürmekten ise 18 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapse mahkum etti. Arslan'ın mahkeme kararı Yargıtay'a gönderildi.

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