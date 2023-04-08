Süper Lig'in 28.haftasında Beşiktaş evinde Giresunspor'u konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta dev derbide geriye düştüğü maçta 10 kişi kalmasına rağmen ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup eden siyah-beyazlılar galibiyet serisini 4 maça çıkarmıştı. Vodafone Park'ta saat 20.30'da oynanacak mücadelede seriye devam etmek isteyen Şenol Güneş ve öğrencileri Giresunspor engelini geçerek zirve takibine kayıpsız devam etmek istiyor. Peki Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de bozguna uğratan Beşiktaş, Süper Lig'in 28.haftasında evinde düşme hattında bulanan Giresunspor'u konuk ediyor. Geriye düştüğü Fenerbahçe maçında 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı başaran siyah-beyazlılar, Giresunspor engelini kayıpsız geçerek hem şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmek hemde ben de varım demek istiyor. Peki Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Giresunspor maçı bilgileri ve detaylar haberimizde...

Beşiktaş ile Giresunspor 16. randevuda

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Ligde oynadığı son 4 müsabakadan galibiyet ile ayrılan siyah-beyazlılar, Giresunspor karşısında kazanıp seriye devam etmek istiyor. İki takım Süper Lig'de 16. kez kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş, Giresunspor’u konuk ediyor. 9 Nisan Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kartal, bu sezon evinde 1 kez kaybetti

2022-2023 sezonuna Teknik Direktör Valerien İsmael yönetiminde başlayan ve 12. haftadan itibaren Şenol Güneş önderliğinde devam eden Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de evinde oynadığı 13 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlubiyet yaşadı. Siyah-beyazlılar, iç sahada tek mağlubiyetini Medipol Başakşehir’den aldı. Şenol Güneş ile sahaya çıktığı 7 iç saha maçında ise 6 galibiyet elde ederken bir kez de sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Giresunspor’un dış saha karnesi

Süper Lig'deki son üç maçında rakipleriyle berabere kalan Giresunspor, bu sezon deplasmanda 5 mağlubiyet, 6 beraberlik alırken sadece 2 kez 3 puan sevinci yaşadı. Karadeniz temsilcisi deplasman galibiyetlerini Galatasaray ve Fenerbahçe’ye karşı elde etti. Yeşil-beyazlılar, yarın akşam Vodafone Park’ta Beşiktaş’ı devirebilirse, bir sezon içerisinde 3 büyükleri deplasmanda yenebilen ilk takım olacak.

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic sınırda

Zorlu müsabaka öncesi Beşiktaş’ta sakatlığı bulunan Dele Alli ve Tayyip Talha Sanuç’un yanı sıra son oynanan Fenerbahçe maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Welinton da Giresunspor karşısında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun ve Amir Hadziahmetovic ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarın akşam sarı kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor müsabakasında forma giyemeyecek.