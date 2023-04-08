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Hisarcıklıoğlu, Türk TSO Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Hisarcıklıoğlu, Türk TSO Birliği Başkanlığına yeniden seçildi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları (TSO) Birliği Başkanlığına yeniden seçildi.

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Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve KKTC iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirildi.

“Yeni başarı hikâyelerini, Türk dünyası da yazacaktır”

Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, oybirliği ile Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçildi. Hisarcıklıoğlu, üye ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Şahsıma gösterilen güven ve teveccüh için teşekkür ederim. AB benzeri bir bütünleşme başarı hikâyesini biz de yazmalıyız. Türk Devletler Teşkilatını ve Birliğimizi, bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak, stratejik önemde adımlar olarak görüyorum. Böylece, aramızdaki dayanışma daha da artacak ve yeni iş birliği imkânları gelişecektir. İnanıyorum ki, el ele verirsek, hükümetlerimiz ve iş dünyası birlikte çalışırsa, yeni başarı hikâyelerini, Türk dünyası da yazacaktır” ifadelerini kullandı.

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