Felaketin boyutunu gözler önüne seriyor! Araba mezarlığına bakın...
HATAY'da, enkaz altından çıkarılan hasarlı araç sayısı 6 bini geçti. Hurdalığı andıran bölge dron ile görüntülendi. Aracını aramaya gelen bir vatandaş, "Burası mezarlık galerisi gibi" diye konuştu. Benzer görüntüler Kahramanmaraş'tan da geldi.. Binlerce otomobilin deprem sonrası geldiği hale bakın...
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, binlerce araçta ya enkaz altında kaldı, yada çatılardan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.
Antakya ve Samandağ'da enkaz arasından çıkarılan araçlar, çekici yardımıyla belirlenen 3 noktaya toplanıyor.
Plaka ve şase numarası kayıt altına alınan araçlar düzenli bir şekilde toplama alanına bırakılıyor.
Derince Mahallesi’nde, ezilen, ağır hasar alan, tekerleri çıkan, camları kırılan, motorları ortada duran binlerce aracın görüntüsü adete bir hurdalık yada mezarlığı andırdı.