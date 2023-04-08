Kızılay'dan acil kan çağrısı! 3 günlük kan stoğumuz kaldı, ameliyatlar durabilir

KANRAMANMARAŞ depreminin ardından Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık yönetiminin imza attığı skandallar sonrası Kızılay'a kan bağışı da yardımlar da neredeyse durma noktasına geldi.

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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın, "İhtiyaçlarımızın artması, deprem bölgelerinde kanın alınamaması, ramazanda her yıl yaşadığımız düşüklük nedeniyle ulusal kan stoklarımız asgari stok seviyesinin altına indi. Bu bizim için kırmızı alarm seviyesidir" açıklamasıyla başlayan 'Kızılay'a kan bağışı' çağrılarının ardından yeni gelişmeler yaşandı.

Türk Kızılay Kan Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Saim Kerman, ulusal kan stokunun asgari seviyenin altına düştüğünü belirterek, "Büyük bir deprem yaşadık. 2 aylık bir kesinti oldu. Türkiye'nin minimum kritik stokunun 52 bin ünite Bugün sabaha 20 bin 600 ünite kanla başladık. Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz" dedi.

Günlük 7500'lerden 5 bin 500'lere düştü

Bugün sabaha 20 bin 600 ünite kanla başladıklarını söyleyen Kerman, "Yani 3 günlük kan stokumuz var diyebiliriz. Gelenleri saymadan konuşuyorum; 5 bin 500 ünite günlük kan gelişi oluyor aşağı yukarı. Bu sayıyı biz 7 bin 500, 8 binlere kadar bile çıkarsak bir pozitif değere ulaşacağız" dedi.

"Kan ücreti söz konusu değil"

Dr. Kerman, Türk Kızılay'ın kan satışı yaptığına dair iddialarla ilgili de "Devletimiz 2007 yılında çıkarmış olduğu kanunla beraber kişiye kan satışlarını kaldırmıştır. Artık sosyal güvenlik kurumunun ödeme yapmasından başka bir yöntem söz konusu değil" diye konuştu.

Bazen kendilerine de hastanelerde Türk Kızılay'a gönderilmek üzere kan karşılığı para talep edildiğine ilişkin ihbarların geldiğini belirten Dr. Kerman, "Bu kanunda da sosyal güvenlik tebliğinde de çok net bir şekilde yasaklanmış bir hükümdür. Kan bileşenlerinden hiçbir şekilde ne ad altında olursa olsun farkı talep edilemez" dedi.