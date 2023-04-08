Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak" dedi.

Abone ol

Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk canlı yayınında Türkiye'nin enerji projesi olan Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

20 Nisan günü yapılacak törenle Karadeniz gazının Filyos üzerinden karaya çıkartılacağını aktaran Bakan Fatih Dönmez, "20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu arkamda görmüş olduğunuz Filyos doğal gaz işleme tesisine getirmiş olacağız. Akabinde de zaten bir iki hafta içinde burada kalibrasyon ve proseslerle ilgili bazı kontrollerimiz var. Mayıs ayı itibarıyla fiilen artık ocaklarımızda kullanılır hale gelmiş olacak. BOTAŞ üzerinden sistem dağıtılacak. Türkiye'nin ulusal şebeke ağına bağlanacak.

-Biz projeye ilk başladığımız andan itibaren bir taraftan da maliyet kontrolleri yapıyoruz. Gerek o gündeki yapmış olduğumuz hesaplamalar, gerek bugün gelmiş olduğumuz noktada baktığımızda yerli doğal gazın üretim maliyeti, ithal doğal gaza göre daha iyi olacak. Bunu görüyoruz, söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz.

"Gündemi değiştiren bir müjde olur"

-BOTAŞ özellikle konut tarafında, küçük işletmeler tarafında sübvansiyon uyguladığı için baktığımızda o belki uluslararası piyasadaki fiyatlarla mukayese anlamında kafaları karıştırabilir. Ama maliyetler bazında, yani ithalat kalemindeki maliyetle üretim kalemindeki maliyet konusunda baktığımızda önemli avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Buna vatandaşımız nasıl şahit olacak; 20 Nisan'da Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek bir müjdeyi paylaşacak. Gündemi değiştiren bir müjde olur. Hem milletimiz hem de devletimiz kazanacak" diye konuştu.

Karadeniz gazının piyasa değerine ilişkin bilgi veren Dönmez, "Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez" ifadelerini kullandı.

Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Bakan Fatih Dönmez, "Gabar'da yeni bir keşif başlattık. Bu ayın sonuna doğru oradan iyi bir haber gelebilir" dedi.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ndeki son durumu da paylaşan Dönmez, "27 Nisan'da ilk taze nükleer yakıt geliyor. Nükleer yakıttan 1 yıl sonra da elektrik üretimine başlanacak" ifadelerini sözlerine ekledi.

Bakan Dönmez'in açıklamalarından satır başları:

"Bu proje niçin önemli?"

"Bu proje niçin önemli? Biz maalesef dışa bağımlıyız. Biz ülkede tükettiğimiz doğalgazın yüzde 99'unu ithal ediyoruz. Tükettiğimiz petrol ve petrol ürünlerinin de yüzde 99'u ithal. 95 milyar Dolar civarında para harcadık geçen sene enerjiye. İthalatımız 350 milyar dolar civarında gerçekleşti. Bunun yüzde 30'unu enerji oluşturuyor. Sanayide rekabetçiyiz. Daha fark yaratmak için enerji ürünündeki maliyeti düşürmemiz lazım.

Bu inşaat pandemi döneminde yapıldı. Bazıları kısa süreli çalıştı. Kıyıdan çok açıktayız. Zor bir proje. Servis gemilerimiz 8-10 saatte gidiliyor. Helikopterler 40 dakika. Neredeyse Karadeniz'in ortasında. Sondajları yaptığımız bölgede su derinliği 2 bin 200 metre. 3 bin metreye yakın da karada ilerliyoruz.

"Türkiye'nin 35 yıllık ihtiyacını karşılar"

Buradaki keşfimiz 710 milyar metreküpe ulaştı. 35 yıl süreyle tüm konutların doğalgazını sağlayacak bir keşiften bahsediyoruz. Sanayiye de dahil ettiğimizde 15-20 yıl ihtiyacı karşılayacak bir keşif. Denizlerdeki en büyük keşif olarak literatüre girdi burası.

"BOTAŞ üzerinden dağıtılacak"

20 Nisan'da Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle gazı bu tesise getireceğiz ve bazı kontroller yapacağız. Mayıs ayı itibariyle de ocaklarda kullanılmaya başlanacak. BOTAŞ üzerinden dağıtılacak. Maliyet kontrolleri yapıyoruz. Doğalgazın üretim maliyeti ithalata göre daha iyi olacak. Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da vatandaşlarımızın büyük bir kısmını memnun edecek müjdeler paylaşacak.

"Gazın değeri yaklaşık 500 milyar dolar"

Proje bittikten sonra maliyet rakamlarını paylaşacağız. Şu an rakam verirsek yanıltıcı olur. Gazın değeri uluslararası piyasada zaman zaman yükseliyor ve düşüyor. Çünkü birim fiyatla ilgili bir durum var. Gazın değeri yaklaşık olarak 500 milyar dolar üzerinde. Ama bu artabilir. Geçtiğimiz daha yüksek bir değer vardı. Bugün böyle, yarın ne olacağını bilinmez.

Kendi ihtiyacımız olan elektriği mümkün mertebe yerli kaynaklardan karşılamaya çalışıyoruz. Karşılayamadığımız kısmı da Rusya, Azerbaycan ve İran'dan alıyoruz. Bu gazın Avrupa'ya transferi noktasında da önemli adımlar attık. TANAP hattı Türkiye üzerinde İtalya'ya kadar giden bir hat. İki tane kara terminalimiz var. Sıvı doğalgaz işleme terminali. 3 tane FSRU terminali ekledik. En sonuncusu da Edirne Saros'ta. Gemi geldi ama açamadık hala.

"Türkiye 50-60 milyar metreküp doğalgaz tüketen ülke"

Batı tarafındaki gaz güvenliği açısında önemli. Bu terminal üzerinden komşu ülkelere gaz sevkiyatı imkanı da kazanmış olacağız. Türkiye 50-60 milyar metreküp doğalgaz tüketen bir ülke. 100 milyar metreküpe kadar doğalgazı getirip işleyip sisteme verme imkanına sahibiz. 60'ını biz tüketsek, 40'ını da komşu ülkelere satabiliriz. Doğu Avrupa ülkelerinde önemli bir ticaret merkezi olma fırsatı yakalamış olduk. Meclisten geçen kanunu Cumhurbaşkanımız onayladığında yasal düzenlemeler geçmiş olacak. Eski kanunda iç piyasaya yönelik düzenlemeler vardı. Daha kısıtlayıcıydı. Yeni kanunla daha fazla serbesiyet getirmiş olduk. Rekabetçi ortamla fiyat daha da düşer.

Artık kendi gazımız olacak bu alanda. 2-3 sene içerisinde buradaki üretim maksimum seviyeye gelecek. Şuan günlük 10 milyon metreküple başlayacağız. 2025'te günlük 40 milyon metreküpe çıkmış olacağız ve tüm konutların ihtiyacını karşılayacağız.

Azerbaycan ile yeni işbirliği

İhtiyaç duyulan anlaşmaları da yapıyoruz. Yerli gazla elimiz daha güçlü olacak. Biz ihtiyacımız olan gazın yüzde 30'unu Rusya'dan karşılıyoruz. Özal döneminde yüzde 100'dü. 2000'li yıllara geldiğimizde Azerbaycan ve İran'da dahil oldu. Azerbaycan'da en büyük yatırımı olan bir kuruluş. Onların milli şirketi SOCAR da Türkiye'de en büyük yatırımcılardan birisi. Bu birliktelik 3. ülkelerde olmaya başlayacak. Yeni işbirlikleri olacak. BOTAŞ ile SOCAR yeni bir şirket kurdu. Bununla Avrupa'ya gaz satışı yapacağız."