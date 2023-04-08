BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Patlama sesi sonrası alevler yükseldi! THY uçağı, Kayseri'ye acil iniş yaptı meğer nedeni...

Patlama sesi sonrası alevler yükseldi! THY uçağı, Kayseri'ye acil iniş yaptı meğer nedeni...

Türk Hava Yolları'nın (THY) Kayseri-İstanbul seferini yapan yolcu uçağının motorunda alev görülmesi üzerine Kayseri'ye geri dönen pilotlar acil iniş kararı alırken, uçak havalimanına inişini sorunuz gerçekleştirdi. Olayın uçağın motoruna kuş çarpması nedeniyle yaşandığı kaydedildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, THY’nin önceki gün gerçekleştirdiği TK2015 sefer sayılı Kayseri-İstanbul seferini yapan TC-JYP kuyruk tescilli Boeing tipi yolcu uçağı, Erkilet Havalimanı'ndan 18.15'de kalkış yaptı. Uçağın kalkışının ardından kısa süre sonra yolcular tarafından uçakta ilk olarak patlama sesi duyuldu.

Patlama seslerine bağlı olarak uçağın kanadının altındaki motorlardan birinde alevler görülmesiyle kabin ekibi durumu pilotlara haber verdi. Olay üzerine Kayseri’ye geri dönüş kararı alan pilotlar hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

Uçak güvenli bir şekilde Erkilet Havalimanı’na inmeyi başardı. Öte yandan, yapılan incelemelerde, patlama sesine ve alevlerin çıkmasına sebep olan şeyin uçağın motoruna çarpan kuş olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak
Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak
Dünya Uzay Haftası’nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek
Dünya Uzay Haftası’nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Ağrı'da 138 Afgan göçmen sınır dışı edildi
Ağrı'da 138 Afgan göçmen sınır dışı edildi
Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi!
Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi!
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için dostluk maçı yapacak
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için dostluk maçı yapacak
Kızılay'dan acil kan çağrısı! 3 günlük kan stoğumuz kaldı, ameliyatlar durabilir
Kızılay'dan acil kan çağrısı! 3 günlük kan stoğumuz kaldı, ameliyatlar durabilir
Afyonkarahisar'da köpekleri korkutmak isteyen adam karısını vurdu
Afyonkarahisar'da köpekleri korkutmak isteyen adam karısını vurdu
Erzincan'da dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza kesildi
Erzincan'da dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza kesildi
75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek! 'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti
75 kilometrelik fay 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek! 'Hesaplandı' diyerek o bölgeyi işaret etti
Avukat Eren Keskin ve Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!
Avukat Eren Keskin ve Cumartesi Anneleri gözaltına alındı!
Burun ameliyatından önce bu uyarıları okuyun
Burun ameliyatından önce bu uyarıları okuyun