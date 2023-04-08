Karadeniz değil kahverengideniz! Nisan yağmurları Karadeniz'i çamura boyadı

Son 3 günde metrekareye 70 kilogram yağışın düştüğü Samsun'da, Karadeniz kahverengiye döndü.

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Samsun'da son 72 saat içerisinde metrekareye 70 kilo yağış düştü. Yağmur nedeniyle debileri yükselen akarsular çamur rengini aldı. Çamur akan akarsular, Karadeniz'in mavi renginin kahverengiye dönmesine neden oldu. Ufuk çizgisinde deniz mavi rengini korurken, dron ile havadan görüntülen Karadeniz'de mavi ile kahverenginin kesiştiği noktalar renkli görüntüler oluşturdu.

Yağışlar devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre pazar günü hava çok bulutlu, pazartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece sağanak yağışlı, salı günü en düşük sıcaklık 9 derece gök gürültülü ve sağanak yağışlı, çarşamba günü ise en düşük sıcaklık 8 derece sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor.