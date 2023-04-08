Özgün Bayraktar'ın paylaşımı Fenerbahçe'li taraftarları kızdırdı! İrfan Can Kahveci açıklama yaptı: "Emojilerle gündem olup..."

Ünlü oyuncu Özgün Bayraktar, Fenerbahçe'li taraftarları kızdıran bir paylaşıma imza attı. Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcuları Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci ile çekildiği fotoğraf karesini paylaşan Bayraktar, sarı-kırmızı kalp emojisi koyduktan sonra sarf ettiği sözlerle olay oldu.

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Fenerbahçe'de son dönemde eleştirilerin odağında olan futbolcuların başında gelen İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, Özgün Bayraktar tepki çeken ifadeler kullandı. İlk paylaşımına sarı-kırmızı kalp koyan Bayraktar, daha sonraki paylaşımda çektiği videoda "Arkadaşlar etiket koyamamışsın diyorsunuz. Ben sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Bir de ben mi kırayım?" dedi. Bayraktar'ın bu açıklamaları Fenerbahçe'li taraftarları çileden çıkarırken yıldız futbolcu İrfan Can Kahveci, Instagram hesabından açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte detaylar...

Sarı-kırmızı kalp emojili paylaşım

Özgün Bayraktar, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz ile çektiği fotoğrafı önce sarı-kırmızı kalp emojisiyle paylaştı. Bu gönderide futbolcuları etiketlemeyen Bayraktar, daha sonra aynı paylaşımı sarı-lacivert kalp emojisiyle futbolcuları etiketleyerek bir daha yaptı.

"Zaten hayat vurmuş"

Daha sonra bir video paylaşan Özgün Bayraktar'ın "Arkadaşlar etiket koyamamışsın diyorsunuz. Sarı-kırmızı kalp koyduğum fotoğrafta adamları niye etiketleyeyim? Zaten hayat vurmuş, feleğin çemberinden geçmişler. Çok tatlı insanlar, yetenekliler. O yüzden yapmadım. Bilerek etiketlemedim görmesinler üzülmesinler istedim." sözleri tepki çekti.

"Üzdüğüm herkesten özür dilerim"

Konuya ilişkin açıklama yapan İrfan Can Kahveci, "Dün akşam eşimle birlikte; çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı da olan Uraz Kaygılaroğlu'nun stand up gösterisine moral bulmak ve destek olmak için katıldık. Futbol da konuştuk, hayattan, ailelerimizden, çocuklarımızdan da konuştu, güldük eğlendik de. Özellikle gösteride sahne alan birisinin fotoğraf isteğinin üzerine kontrolüm dışında konulan emojilerle gündem olup üzdüğüm herkesten özür dilerim. Bu dönemde gülmemize tahammülü olmayanları da anlıyorum ve saygı duyuyorum. Kendimi biraz olsun size anlatabilmek adına bugün açıklamalar yapacağım. Umarım bir şeyleri düzeltebiliriz..." dedi.