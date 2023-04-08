BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  EKONOMİ

Bakan Yanık az önce duyurdu! Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı, kontrol etmeyi unutmayın!

Bakan Yanık az önce duyurdu! Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı, kontrol etmeyi unutmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2,7 milyar TL tutarında yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Abone ol

Bakan Yanık, nisan ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu ay yaklaşık 1,5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı ödemesi yaptıklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 1,2 milyar lira da engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Demet Akalın kaş yapayım derken göz çıkardı! Attığı tweeti sildi, Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu
Demet Akalın kaş yapayım derken göz çıkardı! Attığı tweeti sildi, Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu
YSK'da kura çekimi yapıldı! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu
YSK'da kura çekimi yapıldı! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Patlama sesi sonrası alevler yükseldi! THY uçağı, Kayseri'ye acil iniş yaptı meğer nedeni...
Patlama sesi sonrası alevler yükseldi! THY uçağı, Kayseri'ye acil iniş yaptı meğer nedeni...
Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak
Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak
Dünya Uzay Haftası’nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek
Dünya Uzay Haftası’nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek
Ağrı'da 138 Afgan göçmen sınır dışı edildi
Ağrı'da 138 Afgan göçmen sınır dışı edildi
Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi!
Kuzey Kore'den nükleer saldırı denemesi!
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için dostluk maçı yapacak
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için dostluk maçı yapacak
Kızılay'dan acil kan çağrısı! 3 günlük kan stoğumuz kaldı, ameliyatlar durabilir
Kızılay'dan acil kan çağrısı! 3 günlük kan stoğumuz kaldı, ameliyatlar durabilir
Afyonkarahisar'da köpekleri korkutmak isteyen adam karısını vurdu
Afyonkarahisar'da köpekleri korkutmak isteyen adam karısını vurdu
Erzincan'da dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza kesildi
Erzincan'da dağ keçisi avlayan avcıya 255 bin 211 TL ceza kesildi