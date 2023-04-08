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Takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Kocaeli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

Takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Kocaeli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

KOCAELİ’de ticari takside silahla başından vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı arkadaşı çıktı. Teslim olan şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

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Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Çayırova ilçesi Atatürk Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar cadde üzerinde terk edilmiş 34 TEM 99 plakalı ticari taksiyi görünce şüphelenerek aracın yanına gittiklerinde, yolcu kısmında bir kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Selçuk Akpınar'ın (37) başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili araştırma yapan polis ekipleri, taksinin kayıtlı olduğu duraktan şoförün Resul A. (35) olduğunu tespit etti. Taksici Resul A., İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesi sürüyor.

Taksici Resul A. ile maktul Selçuk Akpınar'ın yakın arkadaş olduğu ve aynı mahallede oturdukları öğrenildi.

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