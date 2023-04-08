BIST 4.925
DOLAR 19,24
EURO 20,99
ALTIN 1.242,19
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sinop’ta otomobil seyir halindeyken yandı

Sinop’ta otomobil seyir halindeyken yandı

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Abone ol

Olay, saat 03.00 sıralarında Sinop-Boyabat karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.’nın kullandığı 57 EB 444 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Panikle aracı yol kenarına çeken sürücü, basıncın etkisiyle kırılan cam parçalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. Yanan araç itfaiye yardımıyla kısa sürede söndürülürken, sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de taksici görünümlü torbacı yakayı ele verdi
İzmir'de taksici görünümlü torbacı yakayı ele verdi
Bülent Arınç: İmam Hatipliyim diyen yolsuzlukla anılmamalı! Başörtü polis, başörtülü kadına zulmediyor
Bülent Arınç: İmam Hatipliyim diyen yolsuzlukla anılmamalı! Başörtü polis, başörtülü kadına zulmediyor
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Özgün Bayraktar'ın paylaşımı Fenerbahçe'li taraftarları kızdırdı! İrfan Can Kahveci açıklama yaptı: "Emojilerle gündem olup..."
Özgün Bayraktar'ın paylaşımı Fenerbahçe'li taraftarları kızdırdı! İrfan Can Kahveci açıklama yaptı: "Emojilerle gündem olup..."
Takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Kocaeli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Takside başından silahla vurulmuş halde bulunmuştu! Kocaeli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
Bakan Yanık az önce duyurdu! Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı, kontrol etmeyi unutmayın!
Bakan Yanık az önce duyurdu! Nisan ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı, kontrol etmeyi unutmayın!
Demet Akalın kaş yapayım derken göz çıkardı! Attığı tweeti sildi, Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu
Demet Akalın kaş yapayım derken göz çıkardı! Attığı tweeti sildi, Yalı Çapkını dizisi gerçek oldu
YSK'da kura çekimi yapıldı! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu
YSK'da kura çekimi yapıldı! Cumhur ve Millet İttifakı'nın oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Taksici değil torbacı çıktı. Ticari taksiden çıkanlar şoke etti
Taksici değil torbacı çıktı. Ticari taksiden çıkanlar şoke etti
Patlama sesi sonrası alevler yükseldi! THY uçağı, Kayseri'ye acil iniş yaptı meğer nedeni...
Patlama sesi sonrası alevler yükseldi! THY uçağı, Kayseri'ye acil iniş yaptı meğer nedeni...
Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak
Bakan Fatih Dönmez heyecanlandırdı! Erdoğan "Gündemi değiştiren müjde" paylaşacak
Dünya Uzay Haftası’nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek
Dünya Uzay Haftası’nı Türkiye'de GUHEM koordine edecek