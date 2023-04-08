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YSK Temsilcisi açıkladı! AK Parti'nin milletvekili listesi hazır! Yarın saat 16:00'da açıklanacak

YSK Temsilcisi açıkladı! AK Parti'nin milletvekili listesi hazır! Yarın saat 16:00'da açıklanacak

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, 28. dönem AK Parti milletvekili adayları listesine ilişkin, “Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi.

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14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak oy pusulasında ittifakların ve siyasi partilerin yerlerini belirlemek amacıyla YSK’de kura töreni düzenlendi. AK Parti YSK Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel de törene katıldı.

Özel, burada gazetecilere yaptığı açıklamada milletin tamamını temsil eden bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, “Devletin ve milletin sigortası olan Cumhur İttifakı olarak her şeyin merkezinde olmak güzel bir şey” diye konuştu.

Kim nerede yarın saat 17:00'de belli olur

Milletvekili aday listesini tamamlayamayacak partiler olabileceğine dikkati çeken Özel, “Bunun tam sırası, pusulada kimin nerede yer alacağı yarın 17.00 itibarıyla milletvekili listelerinin verilmesiyle belli olacak. Çünkü ittifaklar içerisinde çekilmeler olacak, listeler de verilmeyecek. İşlemler devam ediyor. Süreci hep birlikte yarım 17.00’den sonra tekrar oy pusulasının şekli değişecektir” açıklamasını yaptı.

Pusulada seçmen istediği yeri bulur

Özel, pusula sıralamasının seçmen nezdindeki etkisine dair, “Psikolojik bir etkisi vardır ama seçmen oy vermek istediği partiye gider, pusulada bulur ve oyunu verir. Vatandaş tercihini hangi partiye kullanacaksa götürür, mührünü oraya vurur” ifadelerine yer verdi.

AK Parti listesine rötuş yapılıyor

AK Parti’nin sunacağı milletvekili listesine ilişkin de konuşan Özel, “Liste hazır, son rötuşlar geliyor. Yarın öğleden sonra 15.30-16.00 civarı veririz, tam net değil” dedi.

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