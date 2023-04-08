En son anket! Yarın seçim olsa oyunuzu Erdoğan'a mı yoksa Kılıçdaroğlu'na mı verirsiniz
METROPOLL Araştırma uzun süre sonra cumhurbaşkanı adaylarıyla ilgili anket sonucu paylaştı. Metropoll anketine göre Kemal kılıçdaroğlu bir puan önde gözükürken, seçimin kaderini Muharrem İnce'nin oyları belirleyecek...
Metropoll Araştırma, uzun sürenin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre seçim, ikinci tura kalıyor.
Metropoll Araştırma'nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar'ın paylaştığı anket çalışması, 1- 3 Nisan tarihleri arasında, 28 ilde, 2610 kişi ile 'bilgisayar destekli telefonda anket' yöntemi ile yapıldı.
Metropoll anketinde katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı destekleyeceksiniz" sorusu yöneltildi. Gelen cevaplara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalıyor.
"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayı destekleyeceksiniz" sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 42.6 oldu.