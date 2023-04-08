Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş mesajlar! Ekrem İmamoğlu'na çok sert mesajlar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un en büyük şehir hastanesi Başakşehir Çam Sakura'ya da ulaşımı kolaylaştıran Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattının hizmete alınması töreninde konuşuyor...Ekrem İmamoğlu için "3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı" diyen Erdoğan'ın açıklamalarını canlı yayında izleyebilirsiniz...

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Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı vatandaşların hizmetine giriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'un en büyük şehir hastanesi Başakşehir Çam Sakura'ya da ulaşımı kolaylaştıran Başakşehir Kayaşehir Metro Hattı hizmete alınıyor. Başkan Erdoğan törende açıklamalarda bulunuyor:

- Buradan sizlerin vasıtası ile tüm İstanbul'a selamlarımı gönderiyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. İstanbul Çam Sakura Hastanemizin metrosunu açıyoruz. Uzunluğu 6,2 km'yi bulan metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum.

- Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Böylesine derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerine kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün ve gün karanlığı sürüklenmesine seyirci kalamayız.

Birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz

- İstanbul'u yeraltından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu hayata geçiriyoruz. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu aziz şehri kalbimizin tüm hücreleriyle seviyoruz. Derin bir muhabbetle bağlı olduğumuz İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız.

Asıl sorumlusu beceremediği için...

- Sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Nerede eksik, sıkıntı, ihtiyaç varsa müdahale ediyor; yapmaktan çekinmiyoruz. Asıl sorumlusu becerip devam ettiremediği için bu metro hattını büyükşehir belediyesi yapmadığı için bakanlığımız devraldı.

3 yıl oldu İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı

- 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te İstanbul verecek. Şimdi 14 Mayıs'ta parlamento seçimlerinde bunlara dersi verecek. Bu hat devraldığında ilerleme oranı yüzde 5'ti. Gece gündüz demeden çalışarak 24 ayda metro hattını açılışa hazır hale getirdi.