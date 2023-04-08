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Nisan'da 5 metre kar mı olur? Muş'ta olur

Nisan'da 5 metre kar mı olur? Muş'ta olur

Muş'ta kış boyunca köy yollarını açık tutmak için çaba gösteren İl Özel İdaresi ekipleri, nisanda kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı Üçevler grup köy yolunu 5 günlük çalışma sonucu açarak karla mücadele çalışmalarını tamamladı.

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Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, köylülerin alternatif olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunda da ulaşımın sağlanabilmesi için 5 gün önce çalışma başlattı.

Zorlu coğrafyada çığ tehlikesine rağmen 2 bin 500 rakımlı bölgede görev yapan ekipler, fırtına ve sert kar tabakası nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kalınlığının bazı kısımlarda iş makinelerinin boyunu aştığı yolu 5 günde güçlükle açabilen ekipler, 10 köy ve 21 mezraya alternatif yoldan da ulaşılabilmesini sağladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, AA muhabirine, Muş'un karla mücadelenin en yoğun yapıldığı illerden biri olduğunu söyledi.

Kentin yoğun kar aldığını belirten Gündüzöz, "İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, bu işi iyi bir şekilde yürütüyor. Ekiplerimiz son olarak Çavuştepe mevkiindeki yolu açtı. Üçevler bölgesinde 7 metre, 10 metre kar birikebiliyor. Bu yıl da yoldaki kar kütlelerini temizledik ve karla mücadele işini sonuçlandırdık. Kar bir noktada bizim mücadelemiz, yolların açık tutulması gerekiyor. Kar aynı zamanda bereket. İnşallah bahar geldi, yakında laleler açacak. Dolayısıyla bu döngü böyle devam edecek."

"Bazı köy yollarını 3-4 kez açtık"

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber ise ekiplerin zorlu coğrafyada karla mücadele çalışmasını titizlikle yürüttüğünü dile getirdi.

Bu yıl 58 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını aktaran Rençber, "Kapalı olan son yolumuzu da açtık. 368 köy ve 205 mezrada karla mücadele çalışması yürüttük. Bazı köy yollarını 3-4 kez açtık." dedi.

İş makinesi operatörü Bahri Gölbaşı da nisanda da karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Yaklaşık bir ay önce alternatif yol olan Üçevler grup köy yolunu açtıklarını, ancak fırtına ve kar nedeniyle yeniden kapandığını anlatan Gölbaşı, şunları belirtti:

"Bazı bölgelerde kar 4-5 metreyi aşıyor. Fırtınanın dinmesi ile çalışmaya başladık. 5 gündür burada çalışıyoruz. Bazen fırtına nedeniyle aksaklık oluyor. Açtığımız yol, tekrar kapanıyor ve yeniden açmak zorunda kalıyoruz. Bazı noktalarda çığ tehlikesi var. Zorlu çalışma sonucu köylerimize ulaşımı sağladık."

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