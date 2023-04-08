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Selvi Kılıçdaroğlu: Sorunlarımızın çözümü tek bir yerde

Selvi Kılıçdaroğlu: Sorunlarımızın çözümü tek bir yerde

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözümü için şefkate ihtiyacımız var" paylaşımı yaptı. 

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Selvi Kılıçdaroğlu, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Ben pek çok sorunumuzun çözümünün aslında tek bir yerde olduğunu görüyorum. İnsanımızın şefkate ihtiyacı var. Dünya görüşümüz, yaşam tarzımız ne olursa olsun ortak noktamız, hepimizin sadece biraz şefkate ihtiyaç duyması bu ülkede. Birazcık daha şefkate..." ifadesini kullandı.

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