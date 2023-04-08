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ABD güdümlü füze denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD güdümlü füze denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı

ABD, 154 Tomahawk füzesi taşıma kapasitesine sahip güdümlü füze denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdı.

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ABD’nin Bahreyn'de bulunan 5. Filosu Sözcüsü Timothy Hawkins yaptığı açıklamada, ABD donanmasının 154 Tomahawk füzesi taşıma kapasitesine sahip güdümlü füze denizaltısını Orta Doğu'ya konuşlandırdığını duyurdu. Denizaltının görevine dair detay vermeyen Hawkins, Georgia eyaletindeki Kings Bay'den gelen denizaltının Cuma günü Süveyş Kanalı'ndan geçtiğini söyledi. Hawkins, “Denizaltı, 154 adede kadar Tomahawk seyir füzesi taşıma kapasitesine sahiptir ve bölgesel deniz güvenliği ile istikrarını sağlamaya yardımcı olmak için 5. Filoya konuşlandırılmıştır” ifadelerini kullandı.

Tomahawk füzeleri Irak ve Suriye’de kullanılmıştı

Gemilerden veya denizaltılardan fırlatılan Tomahawk seyir füzeleri, 2 bin 500 kilometreye kadar olan hedefleri vurabiliyor. Füzeler 2003'te ABD önderliğindeki Irak işgalinin başlangıcında ve 2018'de Suriye'de kullanılmıştı. ABD’nin 5. Filosu, Basra Körfezinde tüm petrol sevkiyatının yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'nda devriye geziyor. Görev bölgesi, Yemen Babülmendep Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar uzanan Kızıldeniz'i de kapsıyor.

ABD, İngiltere ve İsrail, İran'ı son yıllarda petrol tankerlerini ve ticari gemileri hedef almakla suçlarken, Tahran yönetimi ise iddiaları reddediyor.

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