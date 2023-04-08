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Kasımpaşa - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Kasımpaşa'yla karşı karşıya gelecek.

Kasımpaşa 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlanmıştı.

İlk 11'ler
Kasımpaşa: Günay, Yasin, Djilobodji, Tarkan, Fabiano, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Mounir, Mustafa, Fall

Trabzonspor: Uğurcan, Eren, Hüseyin, Denswil, Larsen, Doğucan, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir, Markovic, Gomez

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