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Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı

Zelenskiy, Ukrayna ordusundaki Müslüman askerlerle iftar yaptı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu saflarında Rus ordusuna karşı savaşan Müslüman askerlerle iftar yaptı.

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunda Rus ordusuna karşı savaşan Müslüman askerlerle dün düzenlenen bir iftar programında bir araya geldi. İftar programında Ukrayna Devlet Başkan Yardımcıları Andriy Yermak ve Andriy Sybiga, Kırım Özerk Cumhuriyeti Başkanı Roman Maşhovets, Kırım Tatar Halk Meclisi Başkanı Tamila Taşeva ve Kırım Tatar halkının manevi lideri Mustafa Kırımoğlu katıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programında Ukrayna ordusu saflarında bulunan Müslüman askerlere hitaben konuşan Zelenskiy, "Devletimizin resmi hayatına yeni bir saygı geleneği ekliyoruz. Ukrayna'daki yüzbinlerce Müslüman ve dünyanın Müslüman toplumu farklı ülkeler, farklı milletler, kutsal Ramazan ayı boyunca sıkı bir oruç tutuyor. Güneş battıktan sonra iftar yemeği veriliyor. Bu, Ukrayna'da her yerde ve hatta cephede, savaş koşullarında bile saygı görüyor. Kırım Tatar halkı Ramazan ayına saygı duyar. Saygı her zaman karşılıklı olmalıdır. Bu nedenle, bu yıldan itibaren her yıl Ukrayna'da Devlet Başkanı'nın katılımıyla böyle özel bir saygı etkinliği düzenlenecek ve bu, bugün ilk kez Kırım Tatar Kültür Merkezi'nde düzenlendi" dedi.

Zelenskiy sözlerinin sonunda Rusya'yı da Kırım üzerinden suçlarken Rusya'nın Kırım'daki Müslümanlara baskı yaptığını savundu. Zelenskiy iftar progra

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